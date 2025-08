West Nile, quarta vittima nel Lazio: morta donna 93enne

Il decesso della donna 93enne è avvenuta allo Spallanzani di Roma a causa del virus West Nile. Lo comunica la Regione Lazio in una nota, spiegando che la paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata al San Paolo di Velletri da dove è stata successivamente trasferita allo Spallanzani di Roma. E' il quarto caso di morte per West Nile accertato nel Lazio. In Italia i decessi salgono a 10: 1 in Piemonte, 4 nel Lazio e 5 in Campania.