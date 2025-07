Il Papa contro la bulimia dei social: “Abbiamo bisogno di guarigione"

Un richiamo forte a un uso più onesto e prudente del linguaggio, soprattutto in rete, dove le parole possono diventare strumenti di odio. Leone ha invitato i fedeli a pregare “per tutti coloro che sono stati feriti dalle parole degli altri” e per una Chiesa che non smetta mai di condurre le persone all’incontro con Cristo.

In chiusura, il Pontefice ha ricordato il 50° anniversario degli Accordi di Helsinki (1975), simbolo di una stagione diplomatica in cui 35 Paesi, inclusa la Santa Sede con l’allora arcivescovo Agostino Casaroli, promossero dialogo, cooperazione e tutela dei diritti umani, in particolare la libertà religiosa. “Oggi più che mai — ha detto — è necessario custodire lo spirito di Helsinki e scegliere la diplomazia come via privilegiata per la pace”.