Italia divisa: caldo al Sud, allerta grandine e nubifragi al Nord

Se al Nord vige l’instabilità, al Sud gli esperti confermano l'inizio dell'ennesima ondata di caldo intenso a causa dell'espansione dell'anticiclone africano il quale, accompagnato da aria calda a tutti i livelli, dominerà la scena su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Sono previsti scarti rispetto alla media climatica di +8°C in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Questo si tradurrà in valori estremi, da record per molte zone specie in avvio di settimana, con punte oltre i 42-44°C (localmente ad oltre 46°C) in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Il caldo africano si farà sentire anche nelle zone interne del Centro con valori ben oltre i 34-36°C a Firenze e Roma.

