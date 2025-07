Meteo, Italia divisa in due: temporali al Nord, caldo estremo al Sud

Discorso ben diverso, invece, per il Centro e il Sud. Sono sei le città in bollino arancione e 11 quelle in bollino giallo. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute ha indicato l'arancione - ossia condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra i più vulnerabili - per Bari, Cagliari, Campobasso, Palermo, Perugia e Roma. In giallo (livello di pre-allerta) Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Pescara Reggio Calabria e Rieti. La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso per temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta l'Isola fino alle 18 di oggi, domenica 20 luglio, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi.