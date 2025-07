Farmaci e caldo, i rischi per la conservazione e il dosaggio

Infine, si può fare riferimento anche al decalogo Sis 118, la società del sistema dell'emergenza. Fra le indicazioni suggerisce di evitare di bere alcolici quando le temperature superano i 35° C o, comunque, in caso di esposizione prolungata al sole. Inoltre, se privi a casa di un climatizzatore, mantenere le finestre aperte e le serrande abbassate. Utilizzare un ventilatore negli ambienti in cui si sosta. In nessun caso chiudersi in casa in condizioni di scarsa ventilazione ambientale.

