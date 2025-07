Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 luglio: la rassegna stampa

Sulle aperture dei giornali ampio spazio alla nuova strage di civili a Gaza: 100 i morti, decine dei quali in fila per ricevere cibo. Mattarella: "Sparare su chi prega e ha fame crea odio". Parolin: "Legittimo dubitare che il raid sulla parrocchia sia stato un errore". Inchiesta a Milano, weekend decisivo per Sala: domani andrà in Consiglio comunale. Tancredi verso le dimissioni