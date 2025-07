Traffico, bollino rosso per il terzo weekend di luglio: zone a rischio

Oltrepassata la metà di luglio, il terzo weekend del mese sulle strade italiane si avvia a essere una sorta di “prova generale” dell’esodo estivo agostano, con il bollino rosso previsto per il pomeriggio e la serata di oggi, 18 luglio, così come per la mattinata di domani, 19 luglio, e il pomeriggio di domenica 20, per i rientri. Per agevolare la circolazione, scatta il divieto di transito dei veicoli pesanti nelle giornate di sabato, dalle ore 8 alle 16, e di domenica dalle 7 alle 22

Per approfondire: Vacanze 2025, traffico in autostrada: sull’A22 del Brennero 14 giornate da bollino nero