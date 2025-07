Estate 2025, previsioni di traffico in autostrada

Introduzione

Autobrennero, l’autostrada che collega Modena con il Passo del Brennero e quindi con l'Austria, si sta preparando in vista degli esodi estivi. Per chi non vuole trovarsi in coda la scelta migliore resta evitare i giorni caratterizzati dai maggiori picchi di traffico. Le giornate da bollino nero in previsione tra luglio ed agosto sono 14, tutte in concomitanza dei fine settimana. Cinque di queste interesseranno contemporaneamente la carreggiata nord e la carreggiata sud: 13 e 26 luglio; 6, 16 e 23 agosto. Chi non potesse evitare di viaggiare in quei giorni, può valutare l’orario in cui partire.