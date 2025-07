Garlasco, Dna di uomo ignoto ritrovato su tampone orale Chiara Poggi

Le indagini sul delitto di Garlasco sono arrivate a una nuova svolta: sul tampone orale di Chiara Poggi è stata ritrovata una minima quantità di materiale genetico di un uomo non ancora identificato. Non sarebbe dunque quello di Alberto Stasi, nel 2007 - ai tempi dell’omicidio - fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva, e nemmeno di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della ragazza, da qualche mese indagato. Il tampone adesso all’esame dei periti del Tribunale di Pavia non fu mai analizzato in passato. Secondo quanto si apprende dai consulenti delle parti, l'esame verrà però ripetuto, perché la quantità di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione.