Delitto di Garlasco, solo sangue di Chiara Poggi su tappetino e scale

Nessun elemento nuovo sul delitto di Garlasco. Le analisi effettuate dai consulenti di parte sulle ultime tracce campionate durante l’incidente probatorio disposto nella nuova indagine dei pm di Pavia confermano i risultati di 18 anni fa. Solo sangue di Chiara Poggi è stato individuato sul tappetino del bagno della villetta e in alcuni punti delle scale dove, il 13 agosto 2007, la giovane fu trovata senza vita. Anche i tre tamponi autoptici prelevati sul corpo della 26enne hanno restituito esclusivamente il suo profilo genetico, mentre dal segmento pilifero recuperato tra i rifiuti non è stato possibile ricavare alcun dato utile. Le verifiche, dunque, escludono la presenza di Dna maschile e non modificano il quadro già delineato dai precedenti atti processuali.

Accertamenti in corso e nuovi sviluppi



Mentre il gip Daniela Garlaschelli non si è ancora pronunciata sulla richiesta di estensione dell'incidente probatorio anche alla "esaltazione" (ovvero all'individuazione delle eventuali impronte in particolare sulle confezioni del tè e dei cereali sequestrati nella villa dei Poggi), gli ultimi esiti delle analisi non hanno modificato il quadro già definito dagli atti processuali che portarono alla condanna a 16 anni di Alberto Stasi, fidanzato della vittima. Non portano a lui, e nemmeno al nuovo indagato Andrea Sempio, l'esame dei dati grezzi sugli ultimi reperti sottoposti a campionatura dai periti del giudice, Denise Albani e Domenico Marchigiani. Si tratta in particolare dei tamponi autoptici di Chiara Poggi, di alcune tracce di sangue che non avevano dato esito all’epoca, di un frammento del tappetino del bagno e di un capello o pelo rinvenuto nella spazzatura. Nessun approfondimento è stato invece condotto su un cucchiaino, già esaminato anni fa e risultato contenere il Dna di Chiara. Resta ora da attendere gli esiti dei prossimi accertamenti genetici sul materiale estrapolato dai margini ungueali di Chiara e che anni fa fu giudicato scarso, degradato e quindi non utile per procedere con l'identificazione.