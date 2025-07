Aeroporto di Palermo, domani lo sciopero del personale: cosa sapere

È l'Enac (ossia l'Ente nazionale per l'aviazione civile) a indicare le fasce orarie di tutela in caso di mobilitazioni. Come spiega sul suo sito ufficiale, durante gli scioperi ci sono periodi temporali in cui il servizio viene comunque garantito, e cioè dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21: in questi orari, "i voli devono essere comunque effettuati". In ogni caso, informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

I rimborsi in caso di cancellazione

In caso di cancellazione del volo, spiega Enac, il viaggiatore ha diritto a scegliere tra: il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; l'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea; l'imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Ma non solo: l'utente ha diritto all'assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; una sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio, quanto prima possibile, dell'insieme delle operazioni effettuate dalla compagnia aerea; al trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. In alcuni casi, si ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, che dipende dalla tratta aerea, intracomunitaria o extracomunitaria, e dalla distanza in chilometri percorsa.

L'assistenza in caso di ritardo

In caso di ritardi cosa succede? Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 chilometri, si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 chilometri e per tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3.500 chilometri, si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore. Invece, per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 chilometri al di fuori dell'Unione europea si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore. Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all'assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo. In alcuni casi di ritardo prolungato, il viaggiatore ha anche diritto alla compensazione pecuniaria.