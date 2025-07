Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 luglio: la rassegna stampa

Trump rinvia i dazi al primo agosto. Più tempo dunque per la trattativa con l'Ue. Tariffe dal 25% al 40% per sette Paesi, tra cui Giappone, Corea del Sud e Sudafrica. Alla Casa Bianca colloquio Trump-Netanyahu su Gaza: Israele e Usa cercano soluzioni per i palestinesi sfollati. Hamas vuole la tregua a Gaza, ha assicurato il tycoon. Trump critica Putin e promette altre armi a Kiev. A Wimbledon Sinner vola ai quarti: Dimitrov si ritira per infortunio. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola