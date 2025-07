Maltempo, scatta l’allerta arancione in Lombardia e Veneto

L'afa resiste solo al Sud ma oggi nessun bollino rosso. Dopo i nubifragi di ieri, ancora rischio piogge e temporali per 12 regioni. Numerosi gli interventi dei vigli del fuoco per allagamenti. Una ragazza è morta in provincia di Latina per il crollo di un tetto in un ristorante a causa del maltempo ascolta articolo

Si attenua il caldo sull’Italia. Da mercoledì solo bollini verdi. Oggi allerta arancione per maltempo in Lombardia e Veneto; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tornano a bollino verde oggi per il caldo quasi tutte le città. In giallo solo Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Vasto incendio di sterpaglie ieri sera a Roma. Una ragazza di 31 anni è morta a Terracina per il crollo del tetto di un ristorante, forse a causa del forte vento. Numerosi interventi dei vigili del fuoco a Genova per danni provocati da un temporale. Alberi pericolanti e allagamenti a Milano.

Una vittima a Latina: crolla tetto di un ristorante, il maltempo tra le ipotesi Una sommelier di 31 anni, Mara Severin, è morta ieri sera nel crollo del tetto del ristorante stellato in cui lavorava a Terracina, in provincia di Latina. Ferite sette persone tra clienti e dipendenti. La sala interna del ristorante stellato 'Essenza', nel centro città, era abbastanza piena, ma molti erano anche seduti fuori. Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento. Oggi a Terracina non ha piovuto, ma sull'intera provincia di Latina c'era l'allerta gialla. Sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Giannetti. Si continua a scavare tra le macerie. Approfondimento Latina, crolla tetto di un ristorante a Terracina: morta una ragazza

Mara Severin su Instagram

Forte temporale a Genova, numerosi interventi dei vigili del fuoco Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco di Genova che la scorsa notte sono stati impegnati per i danni provocati dal temporale che si è abbattuto sul genovese intorno alle 23, caduti diversi alberi. In centro si segnalano, oltre alla caduta di alberi, l'allagamento del sottopasso Brin, chiuso al transito poco dopo mezzanotte e riaperto alle 5.30 - per i pedoni è percorribile un solo marciapiede - e la caduta, fortunatamente senza conseguenze per la popolazione, di un palo della luce avvenuta in via della Torrazza, chiusa al traffico poco prima delle 23.30.

©Ansa

A Milano interventi su alberi pericolanti e allagamenti La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul milanese dopo le 20.30 sta impegnando le squadre dei Vigili del fuoco senza tuttavia particolari criticità. A quanto si apprende, sono una ventina gli interventi fino ad ora effettuati, ma che non hanno registrato particolari criticità e soprattutto feriti. Ancora una volta ad essere colpito il settore a ovest di Milano. Gli interventi riguardano ovviamente alberi pericolanti, dissesti statici e qualche allagamento. La situazione comunque, sottolineano i Vigili del fuoco, rispetto a ieri, è decisamente meno preoccupante. Approfondimento Maltempo a Milano, allerta arancione. Comune: “Abbandonare aree verdi”