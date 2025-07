Meteo, in parte d'Italia oggi attesi calo temperature e eventi estremi

Come detto, due operai sono rimasti feriti la notte scorsa a Milano: sono stati colpiti dai rami degli alberi che stavano tagliando per mettere in sicurezza le strade dopo il breve ma intenso nubifragio che si è abbattuto sulla città nel pomeriggio di domenica. Il primo infortunio è accaduto poco dopo la mezzanotte in via Ceresio e ha visto coinvolto un operaio di 52 anni che è stato trasportato dal personale del 118 in condizioni non gravi all'ospedale Fatebenefratelli. Il secondo episodio alcuni minuti dopo in viale Umbria, dove un altro addetto alla potatura delle piante pericolanti è rimasto lievemente ferito ed è stato ricoverato all'ospedale Policlinico.

Cos’è successo domenica

Il primo week end di luglio, quindi, è stato caratterizzato dal forte maltempo in alcune zone d’Italia. Dopo le temperature record di caldo, il maltempo ha investito il Nord e parte del Centro, fino alla Toscana. Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che nel pomeriggio di domenica ha interessato la zona dell'Alto Milanese. La tragedia è avvenuta a Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno, in una zona boschiva. La caduta dell'albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo. Il weekend era cominciato con una allerta arancione in Lombardia e Veneto (che ha alzato il livello), codice giallo prolungato sul levante ligure e, secondo il bollettino della Protezione Civile, semaforo giallo per maltempo e rischio idraulico anche in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana e su buona parte di Piemonte ed Emilia-Romagna. Alberi caduti anche a Firenze, su auto in sosta, mentre in provincia un fulmine ha spaccato in due un cipresso, a Montespertoli, dove si sono registrati fino a 60 millimetri di pioggia in un'ora. E sulla Toscana in 12 ore registrati 27.000 fulmini, mentre un nubifragio ha colpito San Gimignano dove sono caduti 60 mm in un'ora.