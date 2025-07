Italia divisa tra caldo e maltempo, le ultime notizie in diretta. LIVE

Il nostro Paese, come mezza Europa, è nella morsa del caldo per l'anticiclone africano. In alcune zone l’ondata di calore è accompagnata da forti piogge. Ieri 2 vittime: nel Torinese un 70enne è annegato nel rio Frejus esondato; nel Bolognese un 47enne ha avuto un malore per il caldo in un cantiere. Oggi allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In 17 città bollino rosso per alte temperature. Interrotto “per diversi giorni” il traffico ferroviario Parigi-Milano dopo i temporali in Savoia