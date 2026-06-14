Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salerno, diciasettenne in coma da 18 mesi bocciata a scuola: "troppe assenze"

Cronaca
©Ansa

E' accaduto ad una minorenne di Battipaglia. Il padre chiede l'annullamento dello scrutinio definedolo un “atto offensivo e disumano”

ascolta articolo

Ha 17 anni, è iscritta all'istituto superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, ma da dicembre 2024 è in coma per una grave patologia cerebrale. A giugno 2025, malgrado diversi mesi di assenza, venne ammessa alla classe successiva. Ora invece la scuola ha comunicato alla famiglia che la giovane è da ritenersi “non classificata negli scrutini e dunque bocciata”, a causa delle troppe assenze che non ne consentono la valutazione. Il padre ha reagito inviando all'istituto una lettera in cui definisce "offensivo e disumano" l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento.

La vicenda 

A raccontare la vicenda è oggi il quotidiano Il Mattino al quale il dirigente scolastico del Ferrari, Luca Mattiocco, spiega: "L'anno scorso la studentessa era stata ammessa alla classe successiva sulla base delle valutazioni già disponibili nel primo quadrimestre. Quest'anno invece non c'erano elementi valutativi, la normativa non consente di procedere allo stesso modo". Quanto alle accuse del genitore, "abbiamo fatto - replica il dirigente - tutto ciò che era nelle nostre possibilità. La ragazza è stata ricordata in un momento pubblico organizzato dall'istituto e una docente si è recata personalmente a casa sua per farle visita".

Cosa prevede il regolamento

In base all'articolo 14 del Dpr 122/2009, per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato gli studenti delle superiori devono aver frequentato almeno il 75% del monte ore annuale delle lezioni. Il collegio dei docenti può stabilire deroghe per casi eccezionali, tra cui quelli legati a gravi condizioni di salute, purché si disponga comunque di elementi sufficienti per procedere a una valutazione complessiva. 

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, arriva il caldo intenso e tornano le notti tropicali. Ecco dove

Cronaca

 Week end con un clima decisamente caldo: oggi si prevedono picchi di 34°C al Centro-Nord....

Roberto Pietro Guerrino, chi era l'interprete ucciso in casa a Milano

Cronaca

Interprete di conferenza internazionale, nel suo curriculum aveva scritto di aver lavorato più...

Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Cronaca

L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, ha...

Stasi fuori dal carcere, i giudici: assenza di profili di pericolosità

Cronaca

La semilibertà di Alberto Stasi ha "di fatto, confermato l'assenza di profili di pericolosità" e...

Bimba di 15 mesi ingerisce droga in casa: ricoverata in ospedale

Cronaca

I fatti sono avvenuti venerdì scorso a Nola, quando la piccola avrebbe accusato un malore. A quel...

Cronaca: i più letti