Ha 17 anni, è iscritta all'istituto superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, ma da dicembre 2024 è in coma per una grave patologia cerebrale. A giugno 2025, malgrado diversi mesi di assenza, venne ammessa alla classe successiva. Ora invece la scuola ha comunicato alla famiglia che la giovane è da ritenersi “non classificata negli scrutini e dunque bocciata”, a causa delle troppe assenze che non ne consentono la valutazione. Il padre ha reagito inviando all'istituto una lettera in cui definisce "offensivo e disumano" l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento.