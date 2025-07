Meteo, addio al caldo record. Maltempo al Nord: nubifragi e grandine

La perturbazione atlantica che sta colpendo il nostro Paese ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia e in Piemonte. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla a Venezia, in Trentino e in Friuli. Al Centro-Sud ancora ondate di calore ascolta articolo

L’Italia è divisa in due, tra la morsa del caldo e dell’afa - sono ancora 15 le città da bollino rosso - e i primi nubifragi al Nord. La perturbazione atlantica ha già causato danni e disagi, soprattutto in Lombardia, dove i Vigili del fuoco ieri sono intervenuti per allagamenti, automobilisti in difficoltà e voli dirottati. Per le regioni settentrionali, il fine settimana è dunque all'insegna della pioggia. L'allerta temporali prosegue oggi: arancione a Milano, gialla a Venezia, in Trentino e in Friuli. Nel capoluogo lombardo è prevista in queste ore la fase più acuta del maltempo. Secondo il Comune sono probabili forti temporali, con vento e grandine. Ed è allarme anche al Centro-Sud, ma per le ondate di calore (LE PREVISIONI).

Il maltempo al Nord Il picco del caldo è stato nella giornata di venerdì 4 luglio, con temperature che in molte zone hanno superato i 40 gradi. Ma, per le regioni settentrionali, il fine settimana è iniziato all'insegna della pioggia. Ieri, sabato 5 luglio, sono state particolarmente colpite le zone di Como, Monza e Brianza, i dintorni di Milano, Bergamo e Cremona, ma anche il Vercellese, in Piemonte, dove la Regione ha chiesto lo stato di emergenza per l'alluvione. Il Seveso è esondato a Lentate (Monza e Brianza), dove è stato necessario evacuare due famiglie, una quindicina di persone in tutto. Per salvare i quartieri di Milano dalla piena dello stesso fiume, è stata attivata la vasca di laminazione. Approfondimento Maltempo al Nord, voli dirottati a Bergamo. Disagi a Como e in Brianza