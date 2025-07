Maltempo al Nord, il nubifragio al duomo di Milano

Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell'Alto Milanese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell'albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo. A Milano, per il violento nubifragio, i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre cinquanta interventi. Le chiamate riguardano soprattutto alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento. Squadre sono in azione in piazza Baiamonti per la rimozione di un grosso albero caduto.