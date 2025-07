Latina, crolla il tetto di un ristorante a Terracina: 7 feriti

Per cause ancora da chiarire, il tetto del ristorante "Essenza" è crollato travolgendo gli avventori. Sul posto polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Tutta l'area è stata transennata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Si scava tra le macerie

Paura a Terracina, in provincia di Latina, per il crollo del tetto di un ristorante che ha causato almeno 7 feriti, tra i quali una ragazza, estratta dalle macerie in condizioni giudicate gravi. La giovane, 30 anni, dipendente del locale, è stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e rianimata dai sanitari e le sue condizioni sono gravi. Meno preoccupanti le condizioni degli altri feriti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento.

Il crollo mentre il ristorante era pieno

A cedere è stato il solaio del ristorante 'Essenza', in Via Cavour, un noto locale stellato della località del litorale pontino. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e diverse ambulanze del 118. Tutta l'area è stata transennata e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.Testimoni hanno riferito di due crolli distinti, intorno alle 22, proprio mentre il ristorante era molto affollato. Sul posto è arrivato anche il sindaco Francesco Giannetti.