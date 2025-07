Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 luglio: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alle mosse del presidente americano Trump sullo scacchiere internazionale: da un lato, l'ultimatum sui dazi all'Europa; dall'altro, la constatazione che "Putin vuole continuare a uccidere" e gli accordi con Zelensky sulla difesa aerea. A Sumy muore l'italiano D'Alba, che combatteva per Kiev. In Usa, l'ex capo del Doge Musk fonda un nuovo partito, "America Party". Alluvioni in Texas, un fiume esonda e travolge un campo estivo: decine di morti, molte sono bambine