Meteo, Italia divisa in due tra caldo e piogge. Ecco le previsioni

Al Nord pressione in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata stabile con molte nubi e scarse precipitazioni. Nel pomeriggio arriveranno temporali con grandine sulle Alpi, in Lombardia e sul Nordest. Ulteriore calo termico con temperature massime attese tra i 27 e i 31°C gradi su tutte le città. Al Centro e in Sardegna pressione in diminuzione ma non ci saranno grosse precipitazioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso, soprattutto sugli Appennini dove non si potranno escludere delle precipitazioni a carattere irregolare. Calo termico e valori massimi compresi tra i 29 e i 32 gradi su gran parte delle regioni. Al Sud e in Sicilia la pressione è stabile, quindi la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in leggera diminuzione, picchi di 36°C in Puglia. Valori massimi attesi tra i 30°C di Potenza e i 36°C di Bari.

