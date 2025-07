Maltempo al Nord, voli dirottati a Bergamo. Disagi a Como e in Brianza

Brusco calo delle temperature e maltempo in Lombardia, con nubifragi che hanno colpito Como, Bergamo e la Brianza causando allagamenti e disagi. A Orio al Serio 13 voli sono stati dirottati, mentre a Lentate sul Seveso il fiume è esondato ed è stato necessario evacuare due famiglie. A Milano la pioggia è caduta debolmente in mattinata, ma sono previsti nuovi temporali nelle prossime ore. L’allerta gialla resta attiva in tutta la regione

Nubifragio su Como, allagamenti in zona lungolago



Un nubifragio ha investito Como e la sua provincia a partire dalle 6 del mattino, costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. In città si sono registrati allagamenti diffusi: nella centralissima piazza Cavour l’acqua, fuoriuscita dai tombini, ha sommerso la carreggiata, compromettendo la circolazione. Tra le zone più colpite ci sono anche Grandate, San Fermo della Battaglia, via Pasquale Paoli e via Milano. Il lago di Como, pur sotto costante monitoraggio, non è esondato. Complessivamente sono stati circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Como e nei comuni limitrofi, per il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina nella zona. Si è trattato in prevalenza di allagamenti, automobilisti in difficoltà, operazioni di prosciugamento, rimozione di ostacoli alla circolazione e taglio di piante pericolanti. Particolarmente delicato il soccorso a Erba, lungo la SP40, dove una persona è rimasta intrappolata nell’auto finita fuori strada durante il temporale.



Nubifragio nel Bergamasco, voli dirottati a Orio al Serio



Un forte nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla Bergamasca. All’aeroporto di Orio al Serio diversi voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali: in totale 13 aerei hanno modificato la rotta, con 9 atterrati a Bologna, 3 a Malpensa e 1 a Verona. Alcune partenze hanno subito ritardi in attesa del riposizionamento dei velivoli dirottati.



Seveso esonda a Lentate: evacuate due famiglie in Brianza



Le piogge intense di questa mattina hanno provocato l’esondazione del Seveso a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, causando allagamenti e disagi. In via Petrarca, che costeggia il fiume, l'acqua ha invaso giardini, garage e abitazioni. Due famiglie sono state fatte evacuare. "Ci è finita nuovamente l'acqua in casa. Non ne possiamo più", ha raccontato a Prima Monza Mara Cogo, che col marito Ivan Visentin è stata costretta a lasciare casa. Già un anno fa, nella notte tra il 7 e l'8 luglio, il torrente era fuoriuscito dagli argini, allagando la loro casa. "All'origine - ha spiegato la coppia - ci sono ancora i rami e i tronchi che si accumulano sotto le arcate del ponticello realizzato per la vasca di laminazione di viale Brianza". Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa. Anche nel Milanese il Seveso ha raggiunto il livello di attenzione.



Calo delle temperature a allerta gialla in Lombardia



In Lombardia la giornata è iniziata con un brusco calo delle temperature e l’allerta gialla diramata da Arpa. A Milano, dalle prime ore del mattino, la pioggia è caduta debolmente per circa due ore su gran parte della città. Una situazione analoga si è registrata in diversi altri capoluoghi della regione, tutti interessati dal repentino abbassamento della colonnina di mercurio dopo il caldo soffocante dei giorni scorsi. Già nel corso della mattinata il cielo ha lasciato spazio ad ampie schiarite e nel pomeriggio è atteso il ritorno del sole.



Temporali in serata e domani: ecco dove



Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono previsti in serata e nella giornata di domani. Domani sera sono attesi intensi rovesci anche su Brescia, Como e Mantova, con temperature che dovrebbero mantenersi intorno ai 30 gradi. Secondo l'Arpa della Lombardia il tempo nella regione padana vede "l'ondata di calore nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Domenica condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi".