Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend. Ecco dove

Il caldo africano ha le ore contate. La giornata di venerdì 4 luglio sarà ancora contrassegnata dall’ondata Pluto che ha reso roventi le temperature su tutta Italia ma la pressione sarà in progressiva diminuzione al Nord. Cielo sereno quasi ovunque con passeggeri temporali su Alpi e Appennini. In serata nubi via via più compatte sulla Pianura Padana, specie centro occidentale, anche con temporali e locali grandinate, specie in Lombardia. La situazione cambia nel fine settimana: da sabato l’anticiclone Pluto abbandonerà il Nord dove ci saranno subito molte nubi e temporali in montagna e in Lombardia. Qualche grado in meno al Nord di giorno, ancora 36°C diffusi al Centro-Sud con picchi fino a 40°C al Meridione. Peggioramento ulteriore domenica: nel corso del primo pomeriggio temporali violenti con grandine dalle Alpi raggiungeranno la Pianura Padana, la Liguria e poi anche la costa toscana entro sera e notte. Ecco le previsioni nel dettaglio. (LE PREVISIONI METEO)