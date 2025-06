Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 giugno: la rassegna stampa

È la guerra in Ucraina a farla da padrona sulle aperture della gran parte dei giornali in edicola. Da un lato si parla del massiccio attacco sferrato da Putin tra sabato e domenica, dall'altro della decisione di Kiev di ritirarsi dall'intesa che sancisce il bando alle mine antiuomo. Zelensky: "Dobbiamo difenderci". Spazio anche ai nuovi raid su Gaza e all'allarme Onu sull'Iran: nuovo arricchimento dell'uranio possibile in pochi mesi. Sugli sportivi la vigilia dell'Inter, impegnata stasera col Fluminense