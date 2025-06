Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 giugno: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate al Pride di Budapest: 200mila persone hanno marciato nella capitale ungherese nonostante il divieto di Orbán. Global minimum tax, raggiunto l'accordo al G7: previste esenzioni fiscali per le Big Tech. Giorgetti: "Compromesso onorevole". Ieri sera, guasto (poi risolto) al Centro radar di Milano: bloccati per ore centinaia di voli nel Nordovest. Medio Oriente, il Qatar spinge per la tregua a Gaza. A Teheran i funerali di Stato per 60 vittime della guerra con Israele