Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 giugno: la rassegna stampa

L'aumento della spesa militare al 5% decretato dal vertice Nato domina le aperture dei giornali in edicola. Trump celebra il successo e minaccia dazi raddoppiati alla Spagna che si sfila. Cena con Meloni che rinsalda l'asse col tycoon anche sui dazi. Il presidente Usa contro la sua intelligence per le rivelazioni sul nucleare iraniano. Spazio anche alla conferma dell'ergastolo per Impagnatiello, accompagnata dalle polemiche sull'esclusione della premeditazione, e al duello Saviano-Salvini