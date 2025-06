Ivanka Trump a Modena, parteciperà alle nozze di Bezos a Venezia

Arrivata con la famiglia lunedì 23 giugno, ha pianificato una serie di visite, tra cui la sede Ferrari di Maranello, prima di partecipare alle nozze del fondatore di Amazon. Ingente servizio di sicurezza al seguito ascolta articolo

Invitata al matrimonio di Jeff Bezos che si terrà a Venezia, il 23 giugno, poco dopo le 20, la figlia di Donald Trump, Ivanka, è arrivata in Italia. Precisamente a Modena, scortata da una doppia cintura di sicurezza: quella statunitense e quella italiana. Un arrivo silenzioso ma altamente mediatico, accolto da decine di cittadini e operatori video assiepati lungo Rua dei Frati Minori per catturare anche solo un fotogramma. Dal momento del suo atterraggio all’aeroporto di Bologna, la presenza di Ivanka non è passata inosservata. A bordo di un furgone Mercedes dai vetri oscurati, ha varcato l’ingresso di una struttura di lusso senza rilasciare dichiarazioni, evitando anche gli obiettivi dei curiosi e dei fotografi. La notte l’ha trascorsa nelle suite al terzo piano, insieme al marito Jared Kushner e ai tre figli.

Scortata da un ingente servizio di sicurezza La visita, come detto, ha ben poco di politico. Ivanka Trump si trova nel nostro Paese per partecipare alle nozze del fondatore di Amazon, in programma nei prossimi giorni nel capoluogo veneto. In attesa della cerimonia, ha deciso di concedersi qualche giorno alla scoperta delle eccellenze italiane, con tappe previste tra Emilia-Romagna e Toscana. A Modena, il soggiorno si è subito distinto per l'alto profilo: l’hotel Rua Frati 48, struttura a cinque stelle spesso scelta da celebrità e figure istituzionali, è diventato il quartier generale della famiglia Trump. Qui, Ivanka e i suoi cari hanno anche cenato nella serata di lunedì, approfittando della cucina locale. La zona attorno all’albergo è stata blindata: il divieto di sosta è scattato alle 15 del 23 giugno e resterà in vigore fino alla stessa ora del giorno successivo, a garanzia della sicurezza dell’ospite e del suo entourage. Leggi anche Lauren Sanchez, come è cambiata la futura moglie di Jeff Bezos