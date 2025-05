Primo Maggio, cortei nei luoghi simbolo e concertone a Roma. LIVE

Primo Maggio nel Novarese per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. In mattinata il presidente partecipera' al corteo organizzato dai sindacati confederali e a seguire sara' nel piccolo paese di Nebbiuno, sulle colline del Lago Maggiore per salutare, nel giorno della festa dei lavoratori, Anna Possi, 100 anni, la barista piu' anziana d'Italia e ringraziarla per il suo esempio, il suo lavoro e il suo servizio a favore della comunita'. Da 66 anni il locale della signora Anna, il "Bar Centrale" , che apre puntualmente ogni mattina alle 7, e' un punto di riferimento per residenti e turisti. Non e' solo un luogo dove prendere un caffe', ma un vero e proprio centro multifunzionale: punto informazioni, ufficio turistico e persino spazio di consegna per ricette mediche. Figlia di ristoratori di Vezzo, frazione di Gignese, alle pendici del Mottarone, Anna Possi ha cominciato in una trattoria in cui i genitori, in tempi di guerra, preparavano la polenta per i partigiani che si nascondevano dai tedeschi. Poi si e' trasferita a Novara e a Genova, fino ad arrivare a Nebbiuno. Nello scorso Novembre è stata insignita del titolo di Commendatore.