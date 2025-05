1 Maggio, la vignetta di Marinaccio

Il disegno del fumettista realizzato per Sky TG24 in occasione della Festa dei lavoratori

C'è chi suda il salario, chi vuole l'aumento, chi muore al lavoro, cantava Rino Gaetano nella canzone "Ma il cielo è sempre più blu". Era il 1975 e le cose non sono cambiate tanto in cinquant'anni. Sembra quasi che si debba ringraziare per avere uno stipendio, molte categorie guadagnano sempre troppo poco e, purtroppo, si muore ancora lavorando, seguendo la sequenza del produci-consuma-crepa (Marra docet). Però il primo maggio è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno faticano, si incazzano, si stancano, crescono, si realizzano, sopravvivono e per questo hanno la dignità per alzare la testa e vedere che il cielo, nonostante tutto, è ancora blu.



Claudio Marinaccio