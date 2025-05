"Ci presentiamo al tavolo l'8 maggio" con i sindacati "con una vera volontà di individuare percorsi aggiuntivi" sulla sicurezza sul lavoro. Lo ha detto la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervenuta il Primo Maggio a Sky TG24. Questi percorsi, ha aggiunto, "dovranno tenere conto del nostro obiettivo di intensificare la capacità di sensibilizzare, formare e informare sul tema della sicurezza". Al tavolo, "dobbiamo assumerci una responsabilità collettiva per individuare dei percorsi che portino a vivere delle vite sicure".

"Nostro obiettivo estendere patente a crediti"

"Il nostro obiettivo è quello di rispondere anche alla richiesta delle parti sociali e di estendere la patente a crediti ad altri settori", oltre l'edilizia, "credo che sia importante, implementandola anche con la fase ulteriore di qualificazione delle aziende", ha detto ancora Calderone. "Nel corso di questi due anni e mezzo abbiamo fatto dei decreti importanti per intensificare l'azione e aumentare il numero degli ispettori".

"Governo non inzia ora a occuparci di sicurezza sul lavoro"

"Certamente il governo non inizia ora a occuparsi di sicurezza sul lavoro - ha detto ancora Calderone - anzi noi abbiamo adottato dei provvedimenti importanti, alcuni anche inseriti all'interno del Decreto 1 maggio 2023. E poi nel corso di questi due anni e mezzo abbiamo colto ogni momento in cui abbiamo scritto anche dei decreti importanti sul fronte dell'occupazione per intensificare quella che era la nostra azione". "Credo - aggiunge - che sia importante sottolineare quello che abbiamo fatto ieri, ma soprattutto quella che è stata la scelta del Governo, perché il nostro obiettivo in questo caso non era quello di arrivare al confronto con i sindacati e con le parti sociali in generale, con un decreto chiuso, ma invece era mettere a disposizione, quindi reperire delle risorse e fare un percorso insieme, aggiuntivo rispetto a quello che comunque in questi oltre due anni e mezzo di governo noi abbiamo già fatto".