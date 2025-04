Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa davanti al gip

Salvo Calvaruso, il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni durante una sparatoria a Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, ma ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di aver sparato

Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida.