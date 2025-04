Meloni: "Tutti devono fare i conti con la storia di Sergio Ramelli"

La presidente del Consiglio ha inviato un videomessaggio per l'anniversario della morte del giovane militante del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa, definendo la sua uccisione "brutale quanto assurda" e un pezzo di storia d’Italia. La premier ha ribadito l'importanza di una memoria condivisa per superare l'odio politico. Santanchè sui saluti fascisti alle commemorazioni: "Sbagliati, non appartengono a FdI" ascolta articolo

In occasione dell’anniversario della morte di Sergio Ramelli, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio all’evento organizzato a Palazzo Lombardia, ricordando il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso cinquant’anni fa. "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti", ha affermato Meloni, sottolineando l’importanza di un ricordo condiviso.

"Memoria condivisa deve accomunare vittime innocenti dell'odio politico" "Oggi quella memoria inizia a essere più condivisa, nel tentativo di ricucire una ferita profonda che deve accomunare tutte le vittime innocenti dell'odio e della violenza politica", ha aggiunto la premier, ribadendo il valore del superamento delle divisioni ideologiche. Nel suo messaggio, la presidente del Consiglio ha sottolineato: "Ci tenevo moltissimo a esserci in questo anniversario così importante, siamo reduci da giorni intensi nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi, ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Ramelli. Cinquanta anni fa si spegneva la sua giovanissima vita, una morte brutale quanto assurda divenuta un simbolo per i militanti di destra". Leggi anche Sergio Ramelli, 50esimo anniversario: Valditara contestato a scuola

"Dopo 50 anni serve interrogarsi sul sacrificio di Sergio" Guardando al significato attuale di quella tragedia, Meloni ha riflettuto: "Cinquanta anni dopo siamo chiamati a interrogarci su cosa ci può insegnare oggi il suo sacrificio. Sergio era una persona libera che amava l'Italia più di un'altra cosa e aveva deciso di non tenerselo per sé". Poi ha specificato che la storia di Ramelli "ce l'ha condivisa chi ha sperato in quei 47 giorni di agonia che Sergio potesse risvegliarsi, chi ha pianto in quei giorni dopo la morte anche quando celebrare il suo funerale era un'impresa. Ma anche chi ha dedicato una strada, un giardino, un fumetto, un libro. Quella storia ce l'ha raccontata Anita, la mamma di Ramelli, che per quasi 40 anni ha onorato suo figlio Sergio insegnando la dignità". Approfondimento I partiti di estrema destra sono ora i più votati d'Europa

"Ancora oggi minoranza pensa che odio e sopraffazione siano legittimi" Meloni si è poi rivolta direttamente ai giovani: "Ancora oggi c'è una minoranza rumorosa che pensa che odio e sopraffazione siano strumenti legittimi per affermare le proprie idee. Ai ragazzi che hanno l'età di Sergio Ramelli voglio dire: non fatevi ingannare da falsi profeti e cattivi maestri, coltivate la libertà, inseguite la bellezza e difenderete le vostre idee con forza e amore come faceva Sergio". La premier ha concluso con un monito sulla necessità di ricordare il passato per costruire un futuro diverso: "Ai nostri figli dobbiamo raccontare che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva cambiare scuola e città e persino perdere la vita, uccisi da carnefici in una spirale di violenza trascinata per troppi anni. Dobbiamo ricordarlo anche per riconoscere subito i germi di quell'odio e di quella violenza affinché non accada mai più". Approfondimento La partigiana Flora Monti: "Ero una bambina, ma non avevo paura"

Santanchè: "Saluti romani sbagliati" Anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta a margine dell'evento a Palazzo Lombardia di Milano organizzato in memoria di Ramelli, spiegando che le manifestazioni dell'estrema destra con i saluti romani "non appartengono al nostro movimento politico di Fratelli d'Italia, non è certo il nostro elemento distintivo, niente di tutto questo può essere riconducibile a noi". Poi ha aggiunto: "Se poi ci sono altri che fanno questo, mi dispiace perché sbagliano e non aiutano a pacificare". Per Santanchè il ricordo di Ramelli "dovrebbe essere" collettivo. "Oggi - ha proseguito - 38 città in Lombardia gli hanno dedicato uno spazio. Ramelli andava in giro con un quaderno e non con le armi. Io mi auguro che non ricapitino più quegli episodi e che Sergio Ramelli, pur essendo di una parte, oggi sia di tutti" per "il superamento dell'odio". E con la speranza, ha concluso, che si possano "difendere le idee di tutti senza ammazzare come è stato ammazzato Ramelli a colpi di chiavi inglesi". Leggi anche Saluto romano al corteo per Ramelli, cinque condanne a Milano