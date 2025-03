Sergio Ramelli, 50esimo anniversario: Valditara contestato a scuola

Inaugurata questa mattina a Milano dal ministro Valditara e dalla sottosegretaria Paola Frassinetti la nuova targa dedicata a Sergio Ramelli all'istituto superiore Ettore Molinari, la scuola frequentata dallo studente militante del Fronte della Gioventù morto il 13 marzo 1975 dopo essere stato aggredito da un gruppo di studenti universitari legati ad Avanguardia Operaia. L'evento è stato accolto dalle contestazioni di un gruppo di studenti aderenti a centri sociali e collettivi antagonisti ascolta articolo

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara oggi è arrivato all'istituto Molinari di Milano per la cerimonia di apposizione di una nuova targa per Sergio Ramelli, a cinquant'anni dell'aggressione che ha portato alla morte del militante del Fronte della gioventù. Una decisione contestata dal consiglio di istituto e dal collettivo degli studenti Cosmo che ha organizzato un presidio all'esterno dei cancelli della scuola con cartelli con scritto “Valditara la nostra scuola non è un palco”. All'arrivo del ministro, i ragazzi hanno urlato "fuori i fascisti dalle scuole”.

©Ansa

Assessore La Russa: le contestazioni sono inaccettabili "Le contestazioni dei collettivi degli studenti questa mattina all’Istituto Molinari sono inaccettabili -commenta l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa-. Oggi dovrebbe essere una giornata per ricordare non soltanto il povero Sergio, ma tutti quei ragazzi, di destra e di sinistra, che negli anni di Piombo rimasero sui marciapiedi, sulle strade, magari in una pozza di sangue". Perché "anche se su fronti politici opposti in quel periodo si combatteva per un ideale, da una parte e dall’altra. E quando un ragazzo combatte per un’idea, perché crede in quell’idea, è da onorare sempre e comunque, da qualsiasi parte sia schierato". "Mi auguro sinceramente - conclude - che questo sia l’ultimo anno in cui assistiamo a simili contestazioni".

©Ansa

La targa "In ricordo di Sergio Ramelli, studente di questo istituto, ucciso per le sue idee il 29 aprile 1975". E' quanto si legge sulla nuova targa, aggiornata con l'intestazione del Mim, che è stata posta stamattina all'istituto Molinari di Milano, dove studiava il giovane militante del Fronte della Gioventu' aggredito 50 anni fa da Avanguardia Operaia. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, la sottosegretaria Paola Frassinetti, il preside Davide Bonetti e un gruppo di studenti.

©Ansa

Valditara: "commemoriamo un ragazzo innocente" "Voglio ringraziare la scuola per avere accettato l'affissione di questa targa. Lo ritengo un giorno importante per commemorare un ragazzo ucciso 50 anni fa. Innanzitutto un ragazzo, la morte di qualsiasi ragazzo deve essere sempre rispettata e commemorata perché la persona umana non ha appartenenza politica. Un ragazzo innocente, non lo dico io ne Wikipedia, lo dicono le indagini. Ho parlato tra l'altro anche con il giudice istruttore che si era occupato di questo caso". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine della visita all'istituto Molinari di Milano per affiggere una targa in memoria di Sergio Ramelli che “non era un picchiatore, un violento, secondo alcune testimonianze agli atti avrebbe addirittura aderito al Fronte della Gioventu' dopo avere fatto un tema sulle Brigate Rosse, dove lui condannava duramente le Br e il silenzio diffuso nei confronti dell'uccisione di due militanti del movimento sociale” ha aggiunto il ministro.