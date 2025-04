Conclave, come funziona: quali sono le fasi del voto

Una volta chiusi all'interno della Cappella Sistina, inizia la votazione: il nome del prescelto viene indicato su una scheda sotto la frase “Eligo in Summum Pontificem”. Ogni singolo cardinale elettore, con la scheda piegata e ben visibile, adagia la propria scheda su un piatto in argento poggiato sopra l'urna, facendolo scivolare all'interno. Conclusa la sessione di voto, i primi due scrutatori aprono e leggono in silenzio il nome scritto sulla scheda, mentre il terzo pronuncia il nome: a quel punto, alla fine, le schede vengono forate, legate insieme, e quindi bruciate all'interno della stufa. Se nessuno raggiungerà i due terzi di voti, verrà aggiunta alle schede da bruciare una miscela di perclorato di potassio, antracene e zolfo, che colorerà il fumo di nero: nulla di materiale può rimanere sull'elezione del nuovo Santo Padre. Ogni giorno ci sono due fumate: una alla fine della mattina intorno alle 12 e l’altra alle 19.

La fumata bianca

Se invece l'elezione sarà giunta a termine, il decano si rivolgerà al candidato eletto per chiedergli se accetta o meno l'incarico e quale sarà il nome scelto. Solo a quel punto verranno bruciate le schede aggiungendo a carte e combustibile una miscela clorato di potassio, lattosio e colofonia che annuncerà, con il colore bianco e dal comignolo della cappella Sistina, l'elezione del nuovo Papa. Dopo la 33esima o 34esima votazione si passa direttamente, e obbligatoriamente, al ballottaggio fra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell'ultimo scrutinio. I due Cardinali rimasti in lizza, inoltre, non potranno partecipare attivamente al voto. Se per un candidato i voti raggiungono i due terzi dei votanti, l'elezione del Pontefice è canonicamente valida.