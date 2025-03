Medici sospesi o radiati, le novità della riforma della Sanità

Introduzione

Cambiano le regole per i medici che subiscono un provvedimento dal proprio ordine professionale. Le principali novità sono le procedure più snelle e l’immediata esecutività delle sanzioni comminate dagli ordini. A rendere note le modifiche è stato il ministero della Salute, che ha fatto sapere di aver predisposto lo schema di riforma con l'obiettivo di "rendere più spedita la trattazione e decisione del giudizio" per i medici e le professioni sanitarie.



Le novità, in particolare, sono contenute nello schema di riforma della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), l'organo incaricato di giudicare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini sia in materia di iscrizione e cancellazione dagli Albi sia sui ricorsi elettorali. Ecco cosa sappiamo