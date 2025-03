Garlasco, analisi su nuovi reperti. Si cercano altre tracce Dna Sempio

Le verifiche riguardano l'amico di sempre del fratello di Chiara Poggi. Snodo centrale della nuova inchiesta sarà quel match tra il Dna prelevato al 37enne e i risultati conservati delle tracce genetiche trovate su unghie e dita della studentessa uccisa. Nei prossimi giorni riprenderanno le audizioni dei testimoni. E verranno ascoltati di nuovo anche i genitori della vittima. Intanto è caccia ai reperti, come pigiama, tappetino del bagno o la tastiera del pc, per possibili altre comparazioni biologiche ascolta articolo

La Procura di Pavia è convinta di avere "elementi nuovi" sul delitto di Garlasco del 2007. Le verifiche riguardano soprattutto Andrea Sempio, amico di sempre del fratello di Chiara Poggi. Snodo centrale della nuova inchiesta sarà quel match tra il Dna prelevato al 37enne e i risultati conservati delle tracce genetiche trovate su unghie e dita della studentessa uccisa. Difficile che già oggi gli inquirenti, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, dispongano, con fissazione e relativi avvisi, l'accertamento irripetibile. Questa settimana, comunque, potrebbero riprendere le audizioni dei testimoni. E verranno ascoltati di nuovo anche i genitori di Chiara. Parallelamente, proseguirà la caccia ai reperti, in gran parte distrutti o introvabili, come pigiama, tappetino del bagno o la tastiera del pc, per possibili altre comparazioni biologiche anche con il Dna di Sempio.

Gli esami genetici A breve, comunque, si darà il via agli esami genetici, con la Procura che dovrebbe rimettere in campo Carlo Previderè, l'esperto del caso di Yara Gambirasio, che ha già firmato una prima consulenza, dopo quella della difesa Stasi con legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, sulla leggibilità delle tracce trovate su Chiara Poggi, concludendo che "uno dei cinque aplotipi repertati, e precisamente quello relativo ad Andrea Sempio, risultava compatibile con quelli ottenuti dai margini ungueali della vittima". Materiale, per i pm, non da contatto mediato da un oggetto, come la tastiera, anche perché il pc dei Poggi risultava spento da tre giorni prima dell'omicidio. Per la Procura, potrebbe essere il Dna dell'aggressore e anzi andrebbe analizzato anche un secondo profilo genetico rimasto ignoto. Approfondimento Garlasco: il Dna di Sempio a confronto con altre tracce

Le impronte di scarpa e il dispenser di sapone Un'altra consulenza, infine, sarà disposta sull'ormai nota impronta di scarpe, così come ci saranno analisi su tutte le tracce comparabili e saranno rivalutate le impronte, una ad una. In una relazione tecnica, firmata dal consulente Oscar Ghizzoni nel 2020, per conto dell'allora legale di Stasi, Laura Panciroli, si diceva che sul dispenser del sapone in bagno, oltre alle due impronte attribuite con certezza a lui, ci sarebbe stato anche un "frammento papillare" denso "di informazione dattiloscopica" ma mai "utilizzato per un successivo confronto".