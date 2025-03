Buongiorno 16 marzo. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Diversi eventi importanti ricorrono oggi 16 marzo, riavvolgendo il nastro della storia. Nel 1941 nacque il regista Bernardo Bertolucci, mentre nel 1926 Robert H. Goddard testò il primo razzo a propellente liquido. Nello stesso anno, nacque Jerry Lewis, famoso comico e fondatore di Telethon Usa. Nel 1979 morì Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, e nel 2001 fu eseguito il primo trapianto di fegato da donatore vivo in Italia. Nel 2016, scomparve Frank Sinatra Junior, figlio del celebre cantante. Oggi si celebrano anche i martiri cristiani Santi Ilario e Taziano.

La storia di Bernardo Bertolucci



Bernardo Bertolucci, morto nel novembre 2018 all’età di 77 anni, è stato uno dei più grandi registi del cinema italiano, celebre per la sua capacità di raccontare storie di forte impatto emotivo e culturale. Nato a Parma il 16 marzo 1941, figlio del poeta Attilio Bertolucci, fin da giovane si avvicinò al cinema, realizzando cortometraggi. La sua carriera decollò nel 1962 con il suo primo lungometraggio, La commare secca, scritto da Pier Paolo Pasolini. Negli anni successivi, dopo un'importante collaborazione con Sergio Leone, Bertolucci raggiunse fama internazionale con Strategia del ragno e Il conformista. Nel 1972, il suo capolavoro Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando divenne un fenomeno globale, suscitando scandali e applausi per la sua audace esplorazione della sessualità. Il suo successo proseguì con Novecento (1976), un’epopea storica che consolidò il suo posto tra i grandi registi. Negli anni '80, Bertolucci raggiunse l'apice con L'ultimo imperatore (1987), vincitore di nove Oscar, tra cui miglior regista. Continuò a esplorare temi di identità e appartenenza con film come Il tè nel deserto (1990) e Io ballo da sola (1996), per poi dedicarsi a progetti più intimi come L'assedio (1998) e The Dreamers (2003). Nel 2012, presentò Io e te a Cannes, tratto dal romanzo di Niccolò Ammaniti. Bertolucci ha lasciato un'eredità indelebile nel cinema mondiale, simbolo di una continua ricerca artistica e intellettuale.



I nati del giorno



Diverse personalità sono nate in questo giorno, tra cui Elena Bonelli (1958), Cristiano Zuncheddu (1985), Flavio Pistilli (1979), Iaia Forte (1962).



Accadde oggi



Il 16 marzo è una data di eventi storici significativi. Nel 1941, come detto, nacque Bernardo Bertolucci, uno dei più grandi registi del cinema italiano, celebre per i suoi capolavori che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Nel 1926, Robert H. Goddard testò con successo il primo razzo a propellente liquido a Auburn, nel Massachusetts, negli Stati Uniti. Questo evento è considerato un passo fondamentale nello sviluppo della tecnologia dei razzi. Nello stesso anno nacque Jerry Lewis, uno dei più importanti e noti comici statunitensi, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo umorismo unico. Jerry Lewis è anche ricordato per essere stato tra i fondatori di Telethon negli Stati Uniti. Nel 1979 morì Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, che ha dedicato la sua vita alla costruzione di un'Europa unita e pacifica. Nel 2001, sempre il 16 marzo, fu effettuato il primo trapianto in Italia di una parte di fegato da donatore vivo, un'importante innovazione nel campo della medicina e dei trapianti. Nel 2016 morì Frank Sinatra Junior, figlio del leggendario cantante Frank Sinatra. Oggi, infine, si celebrano anche i Santi Ilario e Taziano, martiri cristiani che hanno dato la vita per la fede.