Meteo, allerta rossa e nubifragi sull'Italia: migliora da domani

Oggi in Italia permane l'allerta rossa per il maltempo, con rischio di piogge incessanti, frane e alluvioni, soprattutto al Nord e Centro. L'intensità delle precipitazioni diminuirà domenica, ma il rischio di frane e alluvioni rimarrà alto. Gli esperti raccomandano attenzione massima e di seguire i consigli della Protezione civile per evitare rischi

Oggi, l’Italia è ancora sotto allerta rossa per il maltempo , con il rischio di piogge incessanti, piene fluviali, alluvioni e frane. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la fase di severo maltempo proseguirà per tutto il sabato, con un miglioramento delle condizioni meteo previsto a partire da domenica. Le prossime ore si preannunciano ancora critiche, con il rischio di nubifragi e l'ultima forte perturbazione di una serie che ha causato, da domenica scorsa, allagamenti su parte dell'Italia centro-settentrionale. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni. ( MALTEMPO: LE NOTIZIE IN DIRETTA )

Forte maltempo al Centro-Nord



Le zone più colpite saranno quelle settentrionali, come il Piemonte e la Lombardia, seguite dal Friuli Venezia Giulia, la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale e orientale. Le precipitazioni interesseranno anche il resto del Centro-Nord e la Campania, ma con intensità minore. La neve cadrà abbondante sopra i 1400 metri, con un abbassamento della quota fino ai 1000 metri sulle Alpi, aumentando il pericolo di valanghe, soprattutto ad est.



Forti venti e mari mossi

Attenzione poi ai venti. Si prevede una burrasca di Libeccio sulla Sardegna, che si trasformerà in Maestrale dalla tarda mattinata. I venti forti soffieranno sui settori tirrenici, in Puglia, Basilicata e dalla sera anche sulla Liguria con conseguenti mari molto mossi o agitati. Al momento, rileva il meteorologo Mattia Gussoni, "la situazione è critica in quanto tutte le piogge, cadute in questa eccezionale settimana di marzo, riattivano corpi franosi, causano un esteso ruscellamento superficiale che alimenta altre piene ed esondazioni: prudenza massima".



Previsioni in miglioramento domenica



Domenica, il cielo dovrebbe concedere una tregua con tempo più asciutto e stabile, ma il rischio frane e alluvioni rimarrà alto anche se tornerà il sole. Gli esperti invitano dunque alla massima attenzione nelle prossime 24-48 ore, ricordando alcuni consigli della Protezione civile: evitare sottopassi, argini e ponti; non scendere in cantine o garage per mettere al sicuro beni o auto; salire ai piani superiori, ma senza usare l'ascensore; prestare aiuto a anziani e persone con disabilità; chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico; evitare l'uso dell'automobile.



Le previsioni di domenica 16 marzo



• Al Nord: miglioramento, rovesci isolati soprattutto sui rilievi.

• Al Centro: variabile con rovesci isolati.

• Al Sud: sole e caldo estivo.



Le previsioni di lunedì 17 marzo



• Al Nord: dal pomeriggio peggiora al Nordest.

• Al Centro: rovesci sparsi specie sul versante adriatico e sugli Appennini.

• Al Sud: rovesci specie sul versante adriatico e sugli Appennini.



