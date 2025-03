Delitto Garlasco, cosa sapere sulla tesi del doppio killer

Cinque anni fa i carabinieri portarono avanti uno scenario alternativo, poi bocciato da procura e gip. Per l’omicidio di Chiara Poggi veniva ipotizzata la possibile presenza di un complice dell’assassino. Dallo scontrino al numero delle scarpe, diversi elementi portarono a scartare la pista. Ieri Andrea Sempio, indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi per l’omicidio, si è sottoposto al test del Dna. Ma gli inquirenti stanno compiendo analisi a tappeto sulle tracce

Il test del Dna a cui si è sottoposto ieri Andrea Sempio, indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi , è soltanto uno dei numerosi accertamenti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco . Una indagine monstre, che la procura di Pavia ha delegato ai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, impegnati in un complesso lavoro di inventariato, riordino e analisi dei reperti e degli atti esistenti. Migliaia e migliaia di pagine prodotte in diciotto anni dalle procure coinvolte nei cinque processi e nei numerosi tentativi di cambiare l'attuale verità giudiziale, che vede Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Non è ancora stato stabilito a chi verrà affidata la consulenza sul materiale biologico prelevato a Sempio , su ordine dell'autorità giudiziaria, nelle stanze della Sezione investigazioni scientifiche di via Monti, a Milano. La scelta del laboratorio sarà fatta nei prossimi giorni. Dovranno essere rianalizzate anche le molteplici tracce repertate sulla scena del crimine, nella villetta di Garlasco dove la vittima è stata uccisa il 13 agosto 2007.

Gli uomini del Nucleo investigativo stanno rintracciando atti e reperti sparsi tra procure, studi peritali, caserme e in diversi procedimenti penali relativi per di più ai diversi gradi di giudizio. Una mole gigantesca di materiale da mettere in ordine per poi decidere su cosa concentrare l'attenzione. E su chi concentrarla: gli inquirenti dovranno riprendere i verbali delle tante persone ascoltate in questi anni e stabilire chi riascoltare, come già fatto con Marco Poggi e con i suoi amici. È probabile che tutte le persone già sentite in passato verranno riconvocate. Il fratello di Chiara, ingegnere oggi 37enne, è stato sentito risentito. A quanto si è appreso, gli investigatori si sarebbero recati a casa dell'uomo che, all'epoca del delitto, era amico di Andrea Sempio. Nell'ambito delle indagini sono già stati ascoltati anche altre persone della compagnia dei due giovani. Ragazzi e ragazze che frequentavano casa Poggi e che conoscevano bene Chiara.

La pista di un doppio assassino era stata portata avanti alcuni anni fa ma bocciata dai magistrati di Pavia nella seconda archiviazione per Andrea Sempio. Alla base di quel procedimento c'era un’informativa dei carabinieri che segnalavano "anomalie" nell'inchiesta che aveva portato alla condanna di Stasi. E si ipotizzava la presenza di un complice. "Fermo restando gli elementi a carico di Stasi bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo”, si leggeva nell’informativa. Il gip Villani archiviò perché dal quadro probatorio veniva "esclusa la presenza di correi”. Da quanto appurato, il disimpegno che dà accesso alle scale e al bagno era talmente cosparso di sangue che la perizia ha accertato l'impossibilità, per chiunque, di attraversarlo senza imbrattarsi le scarpe. Insomma veniva esclusa la presenza di una seconda persona sulla scena del delitto.

Il dna prelevato a Sempio verrà analizzato, senza il contraddittorio tra le parti, e quindi con la formula dell'accertamento ripetibile, da un pool di esperti. I due pubblici ministeri, dopo due rigetti da parte del giudice delle indagini preliminari, hanno ottenuto dalla Cassazione il disco verde ad aprire questo ulteriore fascicolo. La comparazione del dna che verrà estrapolato con quello individuato sotto le unghie di Chiara, pare di capire, dovrebbe avvenire con i vecchi dati, di cui si ha traccia solo documentalmente, al centro della perizia disposta durante il processo d'appello bis a Stasi. Mentre da un lato Carabinieri del Nucleo Investigativo milanese, a cui sono delegate le indagini, riprenderanno in mano l'inchiesta da capo e hanno intenzione, tra l'altro, di sviluppare alcuni elementi ritenendoli indizi in grado di aprire una pista nuova, dall'altro va segnalato che l'ipotesi che si dovrà approfondire è stata 'bocciata' dal gip pavese Pasquale Villani nel 2020. Ha archiviato, su richiesta dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, un fascicolo a carico di ignoti in cui però si insisteva con la ricostruzione già respinta tre anni prima.

Le telefonate e lo scontrino

Il possibile coinvolgimento di Sempio è stato legato ad alcuni sospetti per le tre telefonate a casa Poggi il 7 e 8 agosto 2007 nei giorni antecedenti al delitto. Il gip scrisse che “fu lo stesso Sempio a dirci di essere stato a conoscenza dell'esistenza di un 'fidanzato' di Chiara Poggi da lui non conosciuto ne' frequentato. È difficile ipotizzare che Sempio si sarebbe recato presso casa Poggi per cercare la sorella, avendo la pratica certezza di incontrarla in compagnia del fidanzato, e non esistono evidenze di una conoscenza o frequentazione di Alberto Stasi da parte di Sempio". All’epoca vennero anche respinti anche i dubbi sull'ipotesi che avrebbe conservato "lo scontrino del parcheggio come 'alibi' per la mattina del 13 agosto 2007". I magistrati argomentano che, sentito come teste, "Sempio riferisce di essersi recato a Vigevano la mattina del 13/08/2007, ma non esibisce alcuno scontrino a supporto delle sue affermazioni”. Lo scontrino viene infatti rinvenuto successivamente dal padre di Sempio, il quale decide di conservarlo in accordo con la madre, nonostante il figlio fosse già stato sentito dagli inquirenti, o forse proprio per questo. È verosimile che i genitori abbiano voluto conservare lo scontrino proprio perché il figlio era già stato sentito ed era quindi - ai loro occhi - in qualche modo entrato nell'indagine".

Le scarpe

Infine, a far propendere il gip per l’archiviazione (bocciando la tesi del doppio killer) ci fu il "fatto incontestabile, accertato nel primo grado di giudizio e pacificamente assunto in tutti i gradi successivi, che l'assassino indossava scarpe numero 42, il numero indossato da Alberto Stasi, mentre Andrea Sempio indossava e indossa il numero 44, e nessuna impronta di quella misura è stata rilevata sulla scena del crimine, cosi come nessun legame è emerso tra Andrea Sempio e Alberto Stasi".