Niccolò Copernico, studioso polacco, ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo, dimostrando che la Terra non è il centro dell'universo , e che il Sole è in realtà il fulcro del nostro sistema planetario, ribaltando così la visione geocentrica del mondo che la Chiesa cattolica sosteneva, e che riteneva fedele alla Bibbia. Nato in Polonia il 19 febbraio 1473 e morto il 24 maggio 1543, Copernico è stato un matematico e astronomo di straordinario talento, ma anche un teologo, diplomatico e giurista. È grazie al suo avanguardistico lavoro di osservazione se oggi tutto il mondo crede alla teoria eliocentrica: prima del suo intervento, così radicale da essere chiamato “rivoluzione copernicana”, la maggior parte delle persone credeva alla teoria geocentrica, secondo cui era la Terra a stare al centro del Sistema Solare.

Il 19 febbraio 1473 nasceva Niccolò Copernico , l’astronomo polacco che diede un contributo fondamentale alla comprensione dei fenomeni celesti. Ma non solo. Nel 1878 Thomas Edison ottenne il brevetto per il fonografo, mentre nel 1861 venne abolita la servitù della gleba in Russia. Inoltre, il 19 febbraio 1945 ebbe inizio la battaglia di Iwo Jima e nel 2002 la sonda Mars Odyssey iniziò a mappare la superficie di Marte. Questi sono alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di oggi, 19 febbraio, in occasione della quale viene anche celebrato San Corrado Confalonieri.

Gli altri nati del giorno



Il 19 febbraio è anche l'anniversario della nascita di Massimo Troisi (19 febbraio 1953), Gianluca Zambrotta (19 febbraio 1977) e Mauro Icardi (19 febbraio 1993).



Accadde oggi



Il 19 febbraio segna eventi storici significativi, oltre alla nascita di Niccolò Copernico. Il 19 febbraio 1878, Thomas Edison ottenne il brevetto per il fonografo, un’invenzione destinata a cambiare per sempre il modo in cui il mondo ascoltava la musica. Il 19 febbraio 1861, venne abolita la servitù della gleba in Russia, ponendo fine al sistema di schiavitù agricola. Era il 19 febbraio, quando, nel 1945, ebbe inizio una delle battaglie più sanguinose della Seconda guerra mondiale: la battaglia di Iwo Jima. Sempre il 19 febbraio, nel 2002, la sonda Mars Odyssey della Nasa iniziò a tracciare una mappa della superficie di Marte.



Il santo di oggi



Il patrono di Noto, Corrado Confalonieri, nacque nel 1290 a Piacenza. Dopo aver causato un incendio che distrusse coltivazioni e case, si pentì pubblicamente e si dedicò alla vita religiosa. Divenuto terziario francescano, viaggiò a Roma, in Terrasanta, Malta e infine in Sicilia, dove si ritirò nella grotta dei Pizzoni. Morì il 19 febbraio 1351, come profetizzato, e fu trovato in ginocchio. Il suo eremo divenne meta di devozione e nel XX secolo ospitò un istituto per orfani.