Meteo, ondata di freddo in Italia: ecco quando finirà. Le previsioni

A partire da metà settimana, le temperature in Italia inizieranno a risalire gradualmente. Fino a giovedì 20 febbraio rimarranno basse, in particolare di notte nelle regioni del Nord e Centro. A partire da venerdì, l'arrivo di un anticiclone africano porterà un rialzo termico, con temperature più miti soprattutto da domenica 23 febbraio

L'Italia si trova nel mezzo di un contrasto tra le correnti atlantiche umide e instabili, che spingono verso il bacino del Mediterraneo, e un ampio lago d’aria gelida che persiste nell'Europa orientale. Questo nucleo freddo, sebbene in maniera marginale, tocca anche il nostro Paese, dove le temperature rimangono fredde, ma in modo irregolare a seconda delle regioni. Quando finirà questa parentesi di clima rigido? Secondo le previsioni di IlMeteo.it , le temperature resteranno ancora fredde nei prossimi giorni, ma la buona notizia è che da metà settimana si prevede un graduale miglioramento. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Fase fredda fino al 20 febbraio



Fino a giovedì 20 febbraio, non si prevedono grandi variazioni termiche. Le temperature più basse si registreranno di notte nelle regioni del Nordest, dove le schiarite favoriranno valori prossimi allo zero. Durante il giorno, comunque, le temperature si alzeranno leggermente grazie a un buon soleggiamento.

Nel Nordovest, la nuvolosità presente ridurrà il freddo notturno, ma le temperature diurne rimarranno più basse rispetto alla media stagionale. Al Centro e al Sud, in particolare nelle zone interne e nelle vallate, il freddo notturno continuerà a farsi sentire, con temperature sotto zero in Toscana e Umbria. I valori massimi risulteranno comunque più miti rispetto al Nord, ma il clima resterà tipico di febbraio.



Cambio in arrivo dal 21 febbraio



A partire da venerdì 21 febbraio, l'atmosfera comincerà a cambiare. Le fredde correnti nordorientali cederanno il passo a un anticiclone di origine africana che, a partire dal fine settimana, porterà un rialzo delle temperature. Il miglioramento sarà graduale, ma i valori saranno più miti, soprattutto da domenica 23 febbraio.



Le previsioni di oggi



• Al Nord: giornata piuttosto fredda, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti da nordorientali.

• Al Centro: giornata che trascorrerà con un cielo molto più nuvoloso sui settori adriatici e con più spazi di sereno su Umbria, Toscana e Lazio.

• Al Sud: giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso ovunque, anche coperto su Sicilia ionica e reggino dove potranno esserci delle piogge



Le previsioni di domani



• Al Nord: la giornata trascorrerà con un cielo che si potrà vedere spesso coperto al Nordovest e in Emilia Romagna, con poche nuvole altrove.

• Al Centro: in questa giornata il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso o localmente coperto lungo le coste. I venti soffieranno debolmente.

• Al Sud: giornata con cielo molto nuvoloso, coperto invece su Sicilia orientale e reggino dove si potranno verificare delle precipitazioni.



Le previsioni di giovedì 20 febbraio



• Al Nord: la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

• Al centro: cielo spesso coperto in Toscana e Lazio, anche con piovaschi sulle coste. Tante nubi anche altrove, ma con un tempo asciutto.

• Al Sud: giornata che trascorrerà con tante nubi su Sicilia e bassa Calabria, maggiori spazi soleggiati sul resto delle regioni. Venti da nordest.



