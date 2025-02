Dai Balcani un'ondata di gelo sull’Italia, quanto dura il freddo

L’ondata di gelo ha colpito l’Italia portando le temperature fin sotto lo zero, sotto la media stagionale sia in pianura che in montagna. In Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna il manto nevoso ha raggiunto anche il metro. Il nostro Paese sta battendo i denti a causa delle freddi correnti provenienti da est-nord-est perché i Balcani sono interessati da una vera e propria ondata di gelo con valori sottozero anche in pieno giorno