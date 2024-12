Meteo, inizio settimana tra nubi e bel tempo: peggioramento da giovedì

Cielo sereno su gran parte della penisola per le giornate di martedì e mercoledì. Fanno eccezione la Liguria e la Toscana. Dal 19 dicembre spazio a forti venti meridionali, con precipitazioni in movimento da ovest a est

Saranno giornate all'insegna dell'instabilità quelle che ci attendono in questo inizio di settimana che precede l'avvento del periodo natalizio. La giornata di martedì 17 dicembre sarà contraddistinta da un cielo più coperto in Liguria e sulle coste adriatiche, sereno o nebbioso invece in pianura, con sole sui monti.

Bel tempo al Centro e Sud: nubi soltanto sulla Toscana

Al Centro bel tempo prevalente, con cielo sereno su gran parte delle regioni: soltanto sulla Toscana la nuvolosità sarà più diffusa e spesso compatta. Al Sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si potrà vedere sereno o raramente poco nuvoloso ovunque.

Prevarrà il bel tempo anche nella giornata di mercoledì

Anche mercoledì 18 dicembre la giornata sarà caratterizzata da un cielo invisibile per nebbie o nubi basse in pianura, coperto in Liguria e soleggiato in montagna. Al Centro cielo più coperto in Toscana, Umbria e alto Lazio, mentre sarà decisamente più soleggiato sul resto delle regioni. Ancora bel tempo prevalente al Sud, ma il cielo sarà più nuvoloso o coperto sulle coste della Campania e su quelle calabresi tirreniche.

Atteso un peggioramento sul finire della settimana

Da giovedì sono attesi forti venti meridionali, con peggioramento via via più diffuso, con precipitazioni in movimento da ovest verso est. Neve sulle Alpi. Al Centro molte nubi sul versante tirrenico con piogge verso sera su Toscana, Umbria e Lazio. Venti via via più forti e di tempesta in serata. Al Sud giornata con cielo spesso coperto sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, sarà più soleggiato altrove. Peggiorerà in nottata.