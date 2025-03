Alcolock auto, obbligo da luglio. Come funziona e cosa sapere

Introduzione

Il dispositivo di blocco dell’auto entrerà in vigore da luglio su auto e camion di chi è stato fermato in stato di ebbrezza alla guida e condannato in via definitiva. Obbligherà chi voglia mettersi alla guida a soffiare nel dispositivo che permetterà l’avvio del motore solo se rileverà alcol zero. Il decreto è stato notificato all’Ue e sarà in visione per 90 giorni al termine dei quali, se non ci saranno osservazioni, entrerà in vigore.

L’alcolock è una delle novità introdotte nel codice della strada dello scorso novembre. Con la riforma, chiunque venga trovato alla guida in stato di ebbrezza sarà costretto a una spesa di circa 2mila euro nelle officine autorizzate per l’installazione del dispositivo