Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: rassegna stampa

Le precarie condizioni di salute di Papa Francesco e i negoziati tra Usa e Russia sulla guerra in Ucraina dominano le aperture dei principali quotidiani in edicola oggi. Per il pontefice la diagnosi parla di una polmonite bilaterale, con un quadro clinico complesso. Ira di Zelensky per l'esclusione di Kiev dai colloqui. Sugli sportivi, la serata horror delle italiane in Champions Legaue, con l'eliminazione di Milan e Atalanta. Stasera tocca alla Juventus contro il Psv Eindhoven