Buongiorno 20 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Il 20 febbraio del 1969 nasceva un'icona della musica come Kurt Cobain, il leader dei Nirvana prematuramente scomparso a soli 37 anni. La giornata odierna viene ricordata anche per la pubblicazio su Le Figaro del Manifesto del Futurismo da parte di Tommaso Marinetti e per la promulgazione della legge Merlin che, nel 1958, aboliva le case di tolleranza in Italia. Questi sono solo alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di oggi, dedicata alla giustizia sociale e in occasione della quale viene anche celebrato San Leone di Catania.

La storia di Kurt Cobain

Musicista, cantautore e frontman dei Nirvana, Kurt Cobain è nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdeen, nello Stato di Washington. Ha vissuto una giovinezza turbolenta,segnata dal divorzio dei genitori quando aveva solo nove anni, un episodio che influenzerà profondamente la sua musica e la sua personalità. Nel 1987, Cobain ha fondato i Nirvana insieme al bassista Krist Novoselic. Il primo batterista fu Chad Channing, poi sostituito da Dave Grohl. Nel 1991 il singolo "Smells Like Teen Spirit" catapulta il gruppo alla fama mondiale, definendo il sound del grunge. Al 1992 risale il matrimonio con Courtney Love, allora cantante della Hole. La coppia ha una figlia, Frances Bean Cobain. Cobain ha lottato per anni con depressione, dipendenza da eroina e problemi di salute, che hanno influenzato sia la sua musica che la sua vita privata. È morto il 5 aprile 1994, all'età di 27 anni, in una stanza sopra il garage della sua casa di Seattle. La sua morte è stata ufficialmente dichiarata un suicidio, anche se nel tempo sono emerse varie teorie complottistiche. Ancora oggi è ricordato come una delle figure più influenti del rock alternativo e del grunge. La sua musica continua a ispirare nuove generazioni di musicisti e fan.