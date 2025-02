Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio: la rassegna stampa

Il botta e risposta tra Trump e Zelensky, con gli insulti del tycoon nei confronti del leader ucraino, le condizioni in lieve miglioramento di Papa Francesco, visitato in ospedale dalla premier Giorgia Meloni, e l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, dopo quelle di Milan ed Atalanta. Questi alcuni tra i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola