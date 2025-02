Meteo: nel weekend piogge e sole in Italia, temperature in aumento

Il freddo lascerà spazio a piogge alternate a sole nel weekend, con temperature in aumento. Da sabato 22 febbraio, l'Italia vedrà un rialzo termico, specialmente al Sud, dove le temperature potrebbero raggiungere i 20°C. Domenica 23 febbraio, l'alta pressione porterà una giornata soleggiata e primaverile su gran parte del Paese

Il freddo se ne va ed entro il fine settimana cambierà tutto sul fronte climatico. Tra sabato 22 e domenica 23 febbraio l’Italia sarà divisa tra piogge e sole, con temperature in netto aumento. La prossima settimana, invece, vedrà un'importante svolta a livello emisferico: si aprirà la "Porta Atlantica" e, di conseguenza, è attesa una fase di maltempo sull'Italia con tante piogge e il ritorno della neve sulle montagne. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo ilMeteo.it .

Miglioramento da domani



A partire da domani, giovedì 20 febbraio, le correnti fredde provenienti dai Balcani si sposteranno ulteriormente verso est, mentre la pressione atmosferica comincerà ad aumentare, innescando una parziale schiarita nei cieli. Le regioni del Nordovest, del versante tirrenico e del Sud, che sono state avvolte dalle nuvole negli ultimi giorni, vedranno finalmente il cielo più limpido, sebbene qualche nube rimarrà ancora. L'aumento della pressione porterà anche un lieve rialzo delle temperature, soprattutto al Nord.



Weekend tra sole e piogge, con temperature in salita



Da venerdì 21 febbraio e soprattutto durante il weekend, il tempo cambierà in modo più deciso. L'avvicinamento del flusso atlantico al Mediterraneo farà salire le correnti calde provenienti dal Nord Africa, favorendo l'espansione dell'alta pressione e il rialzo termico. Sabato 22, le temperature aumenteranno ovunque, ma l'effetto sarà più contenuto nelle regioni del Nordovest e sulla costa tirrenica. I venti caldi che soffiano dal Nord Africa si umidificheranno, causando formazioni nuvolose irregolari e qualche piovasco.



Domenica: giornata soleggiata per gran parte dell’Italia



Domenica 23 febbraio, l'alta pressione si consoliderà ulteriormente, portando una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia. Le temperature subiranno un notevole incremento, raggiungendo punte primaverili in molte zone del Sud e in Sicilia, dove si potranno toccare i 20°C. Anche al Centro e al Nord, i valori termici saranno in forte aumento, con temperature mediamente prossime alla primavera.



Le previsioni di giovedì 20 febbraio

• Al Nord: la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

• Al centro: cielo spesso coperto in Toscana e Lazio, anche con piovaschi sulle coste. Tante nubi anche altrove, ma con un tempo asciutto.

• Al Sud: giornata che trascorrerà con tante nubi su Sicilia e bassa Calabria, maggiori spazi soleggiati sul resto delle regioni. Venti da nordest.



Le previsioni di venerdì 21 febbraio



• Al Nord: la giornata trascorrerà con un tempo asciutto su tutte le regioni; possibili nebbie sulla Pianura Padana, cielo sereno quasi ovunque.

• Al Centro: la giornata sarà contraddistinta da un cielo che sarà molto nuvoloso sul basso Lazio, mentre sul resto delle regioni sarà sereno.

• Al Sud: condizioni di cielo molto nuvoloso in Sicilia e sui rilievi in genere, più sereno sul resto dei settori. Temperature stazionarie.