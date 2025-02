Immagini Buongiorno 18 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi e news

Oggi ricorrono i 280 anni della nascita di uno dell'inventore della pila, Alessandro Volta. La data segna anche altre ricorrenze, come la morte di Martin Lutero nel 1546, quella di Michelangelo Buonarroti nel 1564 e di J. Robert Oppenheimer nel 1967. Era il 18 febbraio 1861 quando si riunì il primo Parlamento dell'Italia unita a Torino. Ecco tutti gli eventi da sapere per questa giornata

Era il 17 febbraio 1745 quando, a Como, nasceva uno dei più grandi chimici e fisici italiani, nonché inventore della pila: Alessandro Volta. Il 17 febbraio però ricorre l'anniversario della morte di Martin Lutero, Michelangelo Buonarroti e Robert Oppenheimer, e si celebra anche il centenario della nascita dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani nel 1925. Era il 18 febbraio 2021 quando è atterrato su Marte il rover della Nasa Perseverance, segnando un traguardo storico per l'esplorazione spaziale. Questi sono alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di oggi, 18 febbraio, in occasione della quale viene anche celebrato Beato Giovanni da Fiesole.

La storia di Alessandro Volta, l'inventore della pila

Nato a Como il 17 febbraio 1745, Alessandro Volta è stato uno dei più grandi chimici e fisici italiani. Dopo aver intrapreso gli studi umanistici di retorica e fislosofia nella scuola comasca dei gesuiti ed essere entrato in seguito nel Regio seminario Benzi di Como, pubblica la sua prima memoria scientifica dedicata ai fenomeni elettrici nel 1769. Dopo aver inventato nel 1775 l'elettroforo perpetuo, l'anno successivo scopre il metano, mettendo a punto anche la “pistola elettroflogopneumatica”, cioè una lucerna ad aria infiammabile chiamata in seguito “lampada perpetua di Volta”. Dopo aver ottenuto la cattedra di Fisica sperimentale all'Università di Pavia, dove in seguito assumerà il ruolo di rettore, il fisico comasco introduce per la prima volta il concetto di “tensione elettrica”. Nel 1780 mette a punto il condensatore di elettricità e successivamente la bilancia elettromagnetica. Ma la grande invenzione che lo renderà uno dei più grandi fisici al mondo è la pila: nel 1800 Volta annuncia alla comunità scientifica di aver inventato l'“organo elettrico artificiale”. Nel 1802 viene nominato da Napoleone membro dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, poi membro della Leon d'onore, senatore del regno d'Italia e, infine, conte. Alessandro Volta muore a Como il 5 marzo 1827.

Gli altri nati del giorno

Il 18 febbraio è anche l'anniversario della nascita di Maria I Tudor (18 febbraio 1516), regina d'Inghilterra. Ma anche di Yoko Ono, artista e musicista giapponese naturalizzata statunitense (18 febbraio 1933). Il cantautore Fabrizio De André, nato il 18 febbraio 1940. L'attore John Travolta, nato il 18 febbraio 1954. E infine, l'ex calciatore Roberto Baggio (18 febbraio 1967).

Accadde oggi

Tra gli eventi più significativi della storia avvenuti il 18 febbraio ricordiamo la morte del teologo tedesco e iniziatore del protestantesimo Martin Lutero, avvenuta a Eisleben nel 1546, e quella di Michelangelo Buonarroti, nel 1564 a Roma. Pittore, scultore, architetto, il maestro rinascimentale ha dato vita ad alcuni dei capolavori più celebri dell'arte occidentale, dalla Pietà alla Cupola di San Pietro, fino al ciclo di affreschi nella Cappella Sistina. Quasi 300 anni dopo, il 18 febbraio 1861 si riunì il primo Parlamento dell'Italia unita in una Torino in festa, tappezzata di tricolori. Nel 1925 si verificò un altro evento significativo per la storia italiana: Giovanni Treccani, imprenditore ed editore bresciano, fondò a Roma, insieme a Giovanni Gentile, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Quarantadue anni dopo, nel 1967, morì a Princeton, nel New Jersey, il fisico statunitense J. Robert Oppenheimer, celebre per aver costruito la prima bomba atomica. Tra gli avvenimenti più recenti, si ricorda infine l'atterraggio su Marte del rover della Nasa Perseverance, avvenuto il 18 febbraio 2021.