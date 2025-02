Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma: condizioni "stabili"

Ricoverato al Policlinico romano per il riacutizzarsi della bronchite e per un'infezione alle vie respiratorie, il pontefice sta attualmente proseguendo la terapia, dopo aver “riposato bene durante la notte” in ospedale, riferisce Vatican News. "Il Papa ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un po' affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo", ha detto uno dei responsabili della parrocchia di Gaza

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono “stazionarie”. A confermarlo è la sala stampa vaticana. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per il riacutizzarsi della bronchite e per un'infezione alle vie respiratorie, il pontefice sta attualmente proseguendo la terapia, dopo aver “riposato bene durante la notte” in ospedale, riferisce Vatican News . Come sottolinea ancora la stampa vaticana, il Papa ha ricevuto l'eucaristia e ha seguito la messa in televisione.

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli

Il pontefice era stato ricoverato venerdì scorso per un peggioramento delle sue condizioni di salute. Bergoglio, 88 anni, è malato da diversi giorni. Il 12 febbraio aveva cominciato a leggere la catechesi dell'udienza generale, ma si era subito interrotto e aveva ceduto il testo da leggere a un suo collaboratore. "E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora", aveva detto lui stesso ai fedeli presenti nell'Aula Paolo VI.

Papa Bergoglio dall'ospedale chiama la parrocchia di Gaza

Dall'ospedale, il pontefice ha contattato la parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, la comunità cattolica presente nella Striscia. "Il Papa ci ha chiamati venerdì e sabato, era di buon umore, la voce un po' affaticata, ma ha voluto sapere come stiamo. Un collaboratore gli ha passato il telefono e ha potuto parlare con noi. Ieri invece ha riposato e sapevamo che non avrebbe telefonato", ha riferito a Tgcom24 uno dei responsabili della parrocchia. Il Papa in questi mesi ha chiamato tutti i giorni il parroco padre Gabriel Romanelli e il vice parroco, padre Yusuf Asad, per manifestare la sua vicinanza in questo momento cosi difficile per la popolazione.